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С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги

0:51
Мир » Европа » Евросоюз

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
Фото: commons.wikimedia.org by Kuhnmi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Журналисты с иронией отметили, что в происходящем заинтересована и российская телекомпания RT. Городские или федеральные власти решение снять украинские флаги не комментировали.

Флаги Украины в Цюрихе и других европейских городах стали появляться после начала российской спецоперации. Так Запад демонстрировал свою поддержку Киеву.

Накануне сообщалось, что Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине. По словам швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса, существует около 10 мирных планов. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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