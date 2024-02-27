Обстановка накаляется: Приднестровье создаёт флот ударных беспилотников — указ подписан

Президент ПМР Красносельский издал указ о создании флота БПЛА

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ о создании флот ударных и защитных БПЛА, сообщило во вторник "Военное обозрение".

Фото: Сайт президента ПМР

В этом и других СМИ опубликован скриншот первой страницы документа. Как утверждается, приложение к нему, в котором изложены подробности, засекречено.

Решение принято на фоне накаляющейся обстановки в регионе. На 28 или 29 февраля намечен съезд депутатов Приднестровья всех уровней, на котором, по словам оппозиционного политика Геннадия Чорбы (позже опровергнутым) республика попросится в состав России.

В ПМР также утверждают о подготовке диверсий со стороны Кишинёва.

В НАТО, в свою очередь, предупредили о поддержке Молдавии в случае попытки присоединения Приднестровья к России.