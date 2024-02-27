ЮАР не гарантирует безопасность Путина и менять из-за него законы не станет, заявил посол

Посол ЮАР в РФ Макетука признал невозможность визита Путина из-за МУС

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Визит Владимира Путина в ЮАР стал невозможным ввиду ордера на его арест, выписанного Международным уголовным судом (МУС), подтвердил посол страны в России Мзувукиле Джефф Макетука в вышедшем во вторник интервью ТАСС.

Фото: Якутия 24

Дипломат напомнил, что власти страны пытались как-то уладить ситуацию, но — тщетно.

"Как вы помните, ближе к августу 2023 года Южная Африка опубликовала официальное заявление, в котором говорится, во-первых, что мы понимаем свои обязательства в отношении членства в МУС, и здесь не должно быть никакой путаницы", — пояснил он.

Несмотря ни на что, страна не намерена выходить из Римского статута, подчеркнул Макетука.

"Мы никогда не будем менять наше законодательство в интересах одного человека, я думаю, важно это понимать", — заявил он.

Поэтому на полях Африканской мирной инициативы в Санкт-Петербурге была достигнута договорённость, что вместо Путина на саммит БРИКС поедет Сергей Лавров.

МУС выдал ордер на арест российского президента по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Глава ЮАР Сирил Рамафоса просил у суда разрешения в порядке исключения не исполнять это решение, но ничего не добился.