Вступление Швеции в НАТО поддержала Венгрия

Венгерский парламент поддержал вступление Швеции в Североатлантический альянс

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Власти Венгрии последними из всех стран, которые состоят в НАТО, одобрила вступление в Североатлантический альянс Швеции. Об этом стало известно из трансляции заседания на сайте высшего законодательного органа Венгрии.

Фото: .wikipedia.org by Ian Pitchford is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ведущий объявил, что подавляющее большинство депутатов одобрило вступление Швеции в НАТО.

"За" проголосовали 188 человек, а "против" только 6.

