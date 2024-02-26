Вступление Швеции в НАТО поддержала Венгрия

Власти Венгрии последними из всех стран, которые состоят в НАТО, одобрила вступление в Североатлантический альянс Швеции. Об этом стало известно из трансляции заседания на сайте высшего законодательного органа Венгрии.
Ведущий объявил, что подавляющее большинство депутатов одобрило вступление Швеции в НАТО.
"За" проголосовали 188 человек, а "против" только 6.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.