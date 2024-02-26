В городе Ченнаи на юге Индии проходит выставка портретов военных, волонтёров, медиков и добровольцев, участвующих в СВО

В городе Ченнаи (Индия) открылась выставка под названием "Уголь Донбасса”.
Около 60 учащихся университетов из города Ченнаи, общественные деятели, журналисты и политики стали участниками этого события. Одной из приглашённых гостей была художница Сьюзан Тоттен Атхи, которая поделилась своими мыслями об увиденном, рассказав, что необычный способ живописи позволяет прочувствовать эмоции героев. Выставка проходит в Русском доме и посвящена Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.
Главными героями выставки стали военные, волонтёры, добровольцы и медики, участвующие в спецоперации на Украине. Художник Сергей Марченко нарисовал их портреты углём на крафтовой бумаге.
Организаторами выступили Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Русский дом. Все желающие смогут посетить её до 8 марта.
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