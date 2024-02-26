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Песков прокомментировал 13-й пакет санкций: "эффект бумеранга работает", это признали даже США

Песков заявил об эффекте бумеранга антироссийских санкций для ЕС и США

0:58
Мир

Ничего нового в очередном пакете антироссийских санкций нет, а вред от них самим их авторам только нарастает, заявил Дмитрий Песков в понедельник.

Песков заявил об эффекте бумеранга антироссийских санкций для ЕС и США
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России 23 февраля. Он предусматривает расширение перечня товаров для экспорта в РФ, а также ограничения в отношении ряда юридических и физических лиц.

Ничего нового в этих санкциях нет — их авторы не могут придумать что-то принципиально иное, чтобы не наносить вред собственным экономикам, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

"Косвенно этот вред, вы знаете — эффект бумеранга, работает", — констатировал представитель Кремля.

Причём от "тысяч санкций" страдает не только европейская экономика, но и американская — по словам Пескова, это оценка не Москвы, а признают сами США.

"Российская экономика показала свою устойчивость, — заключил он. — Она адаптировалась и продолжает свое развитие".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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