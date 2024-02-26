Песков прокомментировал 13-й пакет санкций: "эффект бумеранга работает", это признали даже США

Ничего нового в очередном пакете антироссийских санкций нет, а вред от них самим их авторам только нарастает, заявил Дмитрий Песков в понедельник.
Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России 23 февраля. Он предусматривает расширение перечня товаров для экспорта в РФ, а также ограничения в отношении ряда юридических и физических лиц.
Ничего нового в этих санкциях нет — их авторы не могут придумать что-то принципиально иное, чтобы не наносить вред собственным экономикам, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
"Косвенно этот вред, вы знаете — эффект бумеранга, работает", — констатировал представитель Кремля.
Причём от "тысяч санкций" страдает не только европейская экономика, но и американская — по словам Пескова, это оценка не Москвы, а признают сами США.
"Российская экономика показала свою устойчивость, — заключил он. — Она адаптировалась и продолжает свое развитие".
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.