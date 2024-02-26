В ФРГ начали проверки из-за людей, получавших пособия под видом беженцев с Украины

Welt: в Германии выявили "фальшивых беженцев" с Украины с гражданством Евросоюза

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) ФРГ инициирована проверка на предмет того, не могли ли лица с украинскими паспортами незаконно получать социальные пособия в Германии, пишет Welt.

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За минувшие два года в ФРГ перебрались около миллиона граждан Незалежной. По закону они имеют право на получение статуса беженца и социальные выплаты. Но всё чаще мигранты злоупотребляют своим положением.

Немецкие власти заметили, что у некоторых, кроме паспорта Украины, есть гражданство одного из государств Евросоюза, в частности, Венгрии или Румынии. Иногда потенциальные беженцы не знали украинского языка, а могли говорить только по-венгерски, украинские паспорта им выдали недавно. Уже вывели на чистую воду 58 "фальшивых" беженцев, ещё рассматривается около 1 380 случаев. Лица с двойным гражданством не могут претендовать на немецкие пособия, так как на граждан ЕС не распространяется действие директивы о временной защите.

На фоне этого федеральное МВД не смогло уточнить, у скольких украинцев со статусом беженцев имеется второе гражданство.