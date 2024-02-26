Глава немецкого МИД Бербок полагает, что Путин может закончить боевые действия за один день, если на него «надавить» через союзников Москвы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала оказывать максимальное давление на президента РФ Владимира Путина через другие страны для прекращения СВО на Украине. Об этом дипломат заявила в беседе с журналистом ZDFheute.
По словам Бербок, год назад в Европе полагали, что боевые действия можно остановить. Однако этого не произошло, поэтому теперь в ЕС считают единственным способом достижения мира — продолжение военной помощи Украине.
При этом поставки союзников Киева Бербок назвала недостаточными, и сейчас в Европе строят заводы по производству боеприпасов.
Кроме того, Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин якобы не хочет мирного урегулирования на Украине, и призвала Запад оказывать максимальное давление на российского лидера через Китай, Иран и КНДР, пока СВО не будет остановлена.
— Он может закончить её (спецоперацию — "Правда.ру") завтра и вывести танки. До тех пор мы должны оказывать Украине военную поддержку, — резюмировала глава МИД ФРГ.
Напомним, накануне сообщалось, что в Германии возложили венки к мемориалу советским воинам в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие было организовано совместно российскими и немецкими офицерами. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.