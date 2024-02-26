Бербок после визита на Украину потребовала "оказать давление" на Путина

Анналена Бербок требует "оказать давление" на Путина для урегулирования на Украине

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Анналена Бербок вновь потребовала оказать давление на Путина для вывода войск России с Украины.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На неё оказала воздействие поездка на Украину, когда в ходе визита в Одессу, её испугали звуками воздушной тревоги и спрятали в бункер, где держали около четверти часа. Анналена Бербок является одним из самых фанатичных русофобов в европейском истеблишменте. Не имея достаточных компетенций в качестве главы МИД Германии, она компенсирует недостаток своего профессионализма медийной активностью и резкостью русофобской риторики. Ранее Владимир Путин отмечал, что она презирает даже свой собственный народ, поскольку ничего не предпринимает ради интересов своей страны. Бербок однажды даже публично заявила о том, что интересы немцев и немецкой экономики вторичны по сравнению с вопросом о помощи Украине.