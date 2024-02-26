Анналена Бербок вновь потребовала оказать давление на Путина для вывода войск России с Украины.
На неё оказала воздействие поездка на Украину, когда в ходе визита в Одессу, её испугали звуками воздушной тревоги и спрятали в бункер, где держали около четверти часа. Анналена Бербок является одним из самых фанатичных русофобов в европейском истеблишменте. Не имея достаточных компетенций в качестве главы МИД Германии, она компенсирует недостаток своего профессионализма медийной активностью и резкостью русофобской риторики. Ранее Владимир Путин отмечал, что она презирает даже свой собственный народ, поскольку ничего не предпринимает ради интересов своей страны. Бербок однажды даже публично заявила о том, что интересы немцев и немецкой экономики вторичны по сравнению с вопросом о помощи Украине.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.