Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, заявил, что в его стране никогда не будет поддержки для объединения с Россией. Он подчеркнул, что как два независимых государства РФ и Беларусь сильнее.
Лукашенко выразил сожаление по поводу непонимания некоторыми его коллегами необходимости сохранения двух суверенных государств.
Он уточнил, что имеет в виду не Владимира Путина и "еще двоих-троих, может, даже военных в России", а именно неопределенных лиц. Лукашенко подчеркнул, что две независимые страны могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.