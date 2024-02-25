Лукашенко отказался от присоединения Белоруссии к России

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается объединятся с Россией

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, заявил, что в его стране никогда не будет поддержки для объединения с Россией. Он подчеркнул, что как два независимых государства РФ и Беларусь сильнее.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Лукашенко выразил сожаление по поводу непонимания некоторыми его коллегами необходимости сохранения двух суверенных государств.

Он уточнил, что имеет в виду не Владимира Путина и "еще двоих-троих, может, даже военных в России", а именно неопределенных лиц. Лукашенко подчеркнул, что две независимые страны могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное.