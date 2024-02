Запад ожидал раздавить Донбасс без сопротивления

Посол России по особым поручениям МИД заявил, что западные страны надеялись на легкую победу над Донбассом без реакции России.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.