Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем нужен ручной тормоз на автомобиле с автоматической коробкой передач
Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом
Экологическая проблема: как эффективно утилизировать мусор на даче?
Жим гантелей лёжа для тренировки трицепсов
Эксперты выявили плюсы и минусы кроссовера Chevrolet Trailblazer
Экс-советник офиса президента Украины Арестович выразил презрение к согражданам
Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале
Эти огурцы вас удивят не только названием, но даже формой и вкусом
Wyso: только президент РФ Путин решает, когда завершится СВО
Запад ожидал раздавить Донбасс без сопротивления

Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России

0:33
Мир

Посол России по особым поручениям МИД заявил, что западные страны надеялись на легкую победу над Донбассом без реакции России.

Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он утверждает, что два года назад в "западных кулуарах" обсуждалась возможность игнорирования Россией ситуации в Донбассе, называемая "хорватским сценарием".

Однако, по словам Мирошника, Москва среагировала иначе, не допустив легкой победы над Донбассом без своего участия.

Ранее сообщалось, что экс-советник офиса президента Украины, Арестович, выразил презрение к согражданам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России
Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом
Экологическая проблема: как эффективно утилизировать мусор на даче?
Жим гантелей лёжа для тренировки трицепсов
Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы
Эксперты выявили плюсы и минусы кроссовера Chevrolet Trailblazer
Экс-советник офиса президента Украины Арестович выразил презрение к согражданам
Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале
Эти огурцы вас удивят не только названием, но даже формой и вкусом
Wyso: только президент РФ Путин решает, когда завершится СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников