Посол России по особым поручениям МИД заявил, что западные страны надеялись на легкую победу над Донбассом без реакции России.
Он утверждает, что два года назад в "западных кулуарах" обсуждалась возможность игнорирования Россией ситуации в Донбассе, называемая "хорватским сценарием".
Однако, по словам Мирошника, Москва среагировала иначе, не допустив легкой победы над Донбассом без своего участия.
Ранее сообщалось, что экс-советник офиса президента Украины, Арестович, выразил презрение к согражданам.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.