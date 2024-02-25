Запад ожидал раздавить Донбасс без сопротивления

Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России

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Посол России по особым поручениям МИД заявил, что западные страны надеялись на легкую победу над Донбассом без реакции России.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он утверждает, что два года назад в "западных кулуарах" обсуждалась возможность игнорирования Россией ситуации в Донбассе, называемая "хорватским сценарием".

Однако, по словам Мирошника, Москва среагировала иначе, не допустив легкой победы над Донбассом без своего участия.

Ранее сообщалось, что экс-советник офиса президента Украины, Арестович, выразил презрение к согражданам.