Всякая рухлядь для "незалежной": западные страны готовы передать Украине устаревшее вооружение со своих складов

Главы МИД Великобритании и Польши выступили с инициативой прочесать военные склады западных стран на предмет устаревшего советского вооружения с истекающим сроком службы и передать его Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International