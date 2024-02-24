Всякая рухлядь для "незалежной": западные страны готовы передать Украине устаревшее вооружение со своих складов

Великобритания и Польша призывают отдать Украине устаревшее вооружение

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Главы МИД Великобритании и Польши выступили с инициативой прочесать военные склады западных стран на предмет устаревшего советского вооружения с истекающим сроком службы и передать его Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они также призвали увеличить военную помощь и расходы на оборону для поддержки Украины и утверждают, что такой шаг поможет не только ей, но и западным странам в развитии промышленности и создании новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Зеленский обращается к лидерам G7 за военной поддержкой Украины на видеоконференции.