Зеленский требует срочной военной помощи от мировых лидеров на горячей видеоконференции: что скрывается за его требованиями

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам G7 на видеоконференции, проводимой Италией, просив о срочной военной помощи для Украины. Он подчеркнул необходимость этой помощи для защиты неба, усиления армии и проведения операций на море.
Заявления Зеленского пришли после его обещания начать новое контрнаступление и подготовки некоего "сюрприза" в Черном море, что вызвало реакцию в парламенте Крыма, названную "неадекватной".
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что не все поставки военной помощи для ВСУ поступали в обещанном объеме.
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