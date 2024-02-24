Зеленский требует срочной военной помощи от мировых лидеров на горячей видеоконференции: что скрывается за его требованиями

Зеленский обращается к лидерам G7 за военной поддержкой Украины на видеоконференции

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам G7 на видеоконференции, проводимой Италией, просив о срочной военной помощи для Украины. Он подчеркнул необходимость этой помощи для защиты неба, усиления армии и проведения операций на море.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заявления Зеленского пришли после его обещания начать новое контрнаступление и подготовки некоего "сюрприза" в Черном море, что вызвало реакцию в парламенте Крыма, названную "неадекватной".

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что не все поставки военной помощи для ВСУ поступали в обещанном объеме.