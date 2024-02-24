Американский сенатор отметил, что Вашингтон столкнулся с проблемой обеспечения собственной национальной безопасности

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс выразил опасения по поводу недостатка вооружений в стране после передачи боеприпасов Украине.
По его мнению, американские резервы оружия, накопленные за десятилетия, исчерпаны из-за участия в конфликте между Украиной и Россией.
"Мы израсходовали 10-летние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений", — сказал он.
Сенатор предупредил, что в случае угрозы национальной безопасности, США не смогут обеспечить свою защиту и призвал властей сосредоточиться на внутренних проблемах, включая кризис на границе с Мексикой.
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