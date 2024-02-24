Американский сенатор отметил, что Вашингтон столкнулся с проблемой обеспечения собственной национальной безопасности

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс: Америка потратила 10-летний запас оружия на украинский конфликт

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс выразил опасения по поводу недостатка вооружений в стране после передачи боеприпасов Украине.

Фото: Телеграм WarGonzo

По его мнению, американские резервы оружия, накопленные за десятилетия, исчерпаны из-за участия в конфликте между Украиной и Россией.

"Мы израсходовали 10-летние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений", — сказал он.

Сенатор предупредил, что в случае угрозы национальной безопасности, США не смогут обеспечить свою защиту и призвал властей сосредоточиться на внутренних проблемах, включая кризис на границе с Мексикой.