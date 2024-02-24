Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Сураева рассказала о количестве допустимых КТ и рентгенов в год
Тайны кошачьей нежности: как расшифровать их поведение
Диетолог Микитюк рассказала, что мышечную массу лучше набирать за счет яиц, мяса птицы и молока
Глава МИД Швейцарии заявил о существовании десятка мирных планов по Украине
Электромобили против ДВС: развенчивая мифы о загрязнении окружающей среды
Daily Mail: красную мочь вызывает не только кровотечение
Final Fantasy VII Rebirth набрала 93 балла из 100 на Metacritic
Глава СНБО заявил, что не все страны Запада хотят победы Украины в конфликте
Scientific Reports: в Испании обнаружены свидетельства войны, произошедшей около 5000 лет назад
Американский сенатор отметил, что Вашингтон столкнулся с проблемой обеспечения собственной национальной безопасности

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс: Америка потратила 10-летний запас оружия на украинский конфликт

0:40
Мир » Северная Америка » США и Канада

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс выразил опасения по поводу недостатка вооружений в стране после передачи боеприпасов Украине.

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс: Америка потратила 10-летний запас оружия на украинский конфликт
Фото: Телеграм WarGonzo

По его мнению, американские резервы оружия, накопленные за десятилетия, исчерпаны из-за участия в конфликте между Украиной и Россией.

"Мы израсходовали 10-летние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений", — сказал он.

Сенатор предупредил, что в случае угрозы национальной безопасности, США не смогут обеспечить свою защиту и призвал властей сосредоточиться на внутренних проблемах, включая кризис на границе с Мексикой.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.

Шикарные многолетники для любого сада
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Этот дивный цветок пока ещё редко встречается на загородных участках: оно поражает красотой, привлекает медоносов и не требует регулярного полива
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Польские археологи раскрывают тайны старейшего кораблекрушения: медные слитки и древние торговые маршруты
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Последние материалы
ВСУ попали в котёл в Ласточкино, идёт зачистка, враг бросает в контратаку ССО
Колумбийский наемник с позывным Барбас уничтожен ВС России в зоне СВО
Как приготовить свёклу на пару
Фанаты Надаля и Алькараса потратили 150 тысяч долларов на мастер-классы от своих кумиров
Врач Кореневич: изменение формы ногтей может говорить о болезни сердца
Военный эксперт Вольфганг Рихтер: Западу придется принять невозможность победы Украины
Избегаем укусов: понимаем поведение кошек во время ласк
Врач Хмелевский заявил, что "Кибернож" успешно справляется с опухолями головного мозга
Сивков: потери ВСУ во время контрнаступления были огромными и плохо восполнялись
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* восхитился работой начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников