Объединенные Арабские Эмираты поставили Украине 100 тонн гуманитарных грузов, включая генераторы

На сайте пресс-службы Министерства энергетики Украины появилось сообщение, что Объединенные Арабские Эмираты планируют поставить Украине 2000 портативных генераторов, большая часть которых уже прибыла в страну.
"На Украину поступили семь грузов гуманитарной помощи от Объединенных Арабских Эмиратов общим весом около 100 тонн. Это первый транш помощи, в который вошли 1 640 портативных электрогенераторов мощностью от 2,8 кВт до 8 кВт", — говорится в сообщении.
Предприятия, работающие в системах производства, распределения, передачи, добычи, газоснабжения и электроэнергетики уже получили оборудование, их пока 38, уточнили в министерстве. Всего с марта 2022 года на Украину было доставлено 1040 партий гуманитарной помощи общим весом более 14 тысяч тонн из 36 стран.
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