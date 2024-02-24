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Объединенные Арабские Эмираты поставили Украине 100 тонн гуманитарных грузов, включая генераторы

В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов

0:58
Мир

На сайте пресс-службы Министерства энергетики Украины появилось сообщение, что Объединенные Арабские Эмираты планируют поставить Украине 2000 портативных генераторов, большая часть которых уже прибыла в страну.

В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"На Украину поступили семь грузов гуманитарной помощи от Объединенных Арабских Эмиратов общим весом около 100 тонн. Это первый транш помощи, в который вошли 1 640 портативных электрогенераторов мощностью от 2,8 кВт до 8 кВт", — говорится в сообщении.

Предприятия, работающие в системах производства, распределения, передачи, добычи, газоснабжения и электроэнергетики уже получили оборудование, их пока 38, уточнили в министерстве. Всего с марта 2022 года на Украину было доставлено 1040 партий гуманитарной помощи общим весом более 14 тысяч тонн из 36 стран.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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