Военные США обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами страны

CBS: ВС США зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западной частью страны

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Военнослужащие Соединенных Штатов обнаружили неопознанный летательный аппарат на западе страны, сообщает телеканал CBS.

Фото: eer.ru

По имеющимся данным, происхождение аппарата пока не установлено, однако он не представляет угрозы для населения.

По оценкам военных, объект двигается в восточном направлении под воздействием воздушных потоков. Один из чиновников уточнил, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало тревогу у местных властей, и они подняли в воздух военную авиацию.

Напомним, что в феврале прошлого года американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном после того, как он пересек всю сушу США. Пекин категорически отрицал обвинения в шпионаже.