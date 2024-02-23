Военные США обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами страны

Военнослужащие Соединенных Штатов обнаружили неопознанный летательный аппарат на западе страны, сообщает телеканал CBS.
По имеющимся данным, происхождение аппарата пока не установлено, однако он не представляет угрозы для населения.
По оценкам военных, объект двигается в восточном направлении под воздействием воздушных потоков. Один из чиновников уточнил, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало тревогу у местных властей, и они подняли в воздух военную авиацию.
Напомним, что в феврале прошлого года американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном после того, как он пересек всю сушу США. Пекин категорически отрицал обвинения в шпионаже.
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