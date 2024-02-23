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Военные США обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами страны

CBS: ВС США зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западной частью страны

0:44
Мир » Северная Америка » США и Канада

Военнослужащие Соединенных Штатов обнаружили неопознанный летательный аппарат на западе страны, сообщает телеканал CBS.

CBS: ВС США зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западной частью страны
Фото: eer.ru

По имеющимся данным, происхождение аппарата пока не установлено, однако он не представляет угрозы для населения.

По оценкам военных, объект двигается в восточном направлении под воздействием воздушных потоков. Один из чиновников уточнил, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало тревогу у местных властей, и они подняли в воздух военную авиацию.

Напомним, что в феврале прошлого года американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном после того, как он пересек всю сушу США. Пекин категорически отрицал обвинения в шпионаже.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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