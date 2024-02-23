Эксклюзивное интервью с военным экспертом: что дальше после двух лет СВО в Украине?

В интервью Московскому Комсомольцу военный эксперт Евгений Линин сделал выводы о двухлетнем опыте специальной военной операции России в Украине. Он отмечает, что за это время Россия сформировала современную армию XXI века, способную эффективно действовать против регулярных войск НАТО, что является значимым достижением.
По его словам, спецоперация будет продолжаться до достижения своих целей, включая демилитаризацию украинских сил, разоружение всех вооруженных формирований и изменение системы образования и отношения к русскому языку в Украине. Линин также подчеркивает необходимость лишить Украину выхода к морю и предлагает пересмотреть границы с Украиной, отведя Левобережье Днепра к России и ограничивая правобережную Украину демилитаризованным и денацифицированным статусом, с присутствием российского вооруженного контингента и спецслужб.
Эксперт утверждает, что такая политика будет дальше развиваться, определяя будущее России в зоне проведения специальной военной операции и на территории Украины.
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