Эксклюзивное интервью с военным экспертом: что дальше после двух лет СВО в Украине?

Военный эксперт Линин: Украина лишится выхода к морю

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

В интервью Московскому Комсомольцу военный эксперт Евгений Линин сделал выводы о двухлетнем опыте специальной военной операции России в Украине. Он отмечает, что за это время Россия сформировала современную армию XXI века, способную эффективно действовать против регулярных войск НАТО, что является значимым достижением.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, спецоперация будет продолжаться до достижения своих целей, включая демилитаризацию украинских сил, разоружение всех вооруженных формирований и изменение системы образования и отношения к русскому языку в Украине. Линин также подчеркивает необходимость лишить Украину выхода к морю и предлагает пересмотреть границы с Украиной, отведя Левобережье Днепра к России и ограничивая правобережную Украину демилитаризованным и денацифицированным статусом, с присутствием российского вооруженного контингента и спецслужб.

Эксперт утверждает, что такая политика будет дальше развиваться, определяя будущее России в зоне проведения специальной военной операции и на территории Украины.