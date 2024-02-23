Pais:в убийстве перебежчика Максима Кузьминова в Испании могут быть виноваты два человека

Испанская газета El Pais опубликовала статью со ссылкой на источники в спецслужбах, в которой говорится, что в гибели летчика Максима Кузьминова, могут быть виноваты два стрелка.
Сейчас расследование по делу перебежчика засекречено, никаких официальных данных по этому вопросу нет. Но журналисты испанского издания узнали некоторые подробности.
Дезертировавший Кузьминов въехал в Испанию 13 февраля с поддельным паспортом, который ему выдали 22 сентября 2023 года. Из документа следовало, что он принадлежит уроженцу Донецка. Газета El Pais 23 февраля проинформировала, что фальшивые документы Кузьминову выдали власти Испании.
Напомним, что Кузьминов угнал российский вертолет на Украину. Следствие не исключает, что его устранили спецслужбы Украины как свидетеля. В феврале его тело было найдено в испанской провинции Аликанте у штаба полиции с шестью пулевыми ранениями.
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