С 1 апреля немцам разрешат хранить и выращивать марихуану

Германия частично легализует каннабис для личного употребления

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня нижняя палата парламента Германии проголосует за законопроект, который частично легализует употребление каннабиса, сообщает DW. Согласно закону, немцы смогут хранить и выращивать марихуану для личного использования уже с 1 апреля, а взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 25 грамм вещества.

Фото: Wikimedia Commons by Superbass is licensed under Creative-Commons-Licence CC-by-SA-4.0

Если закон будет принят, ФРГ станет третьим в Европе государством, легализовавшим каннабис для личного использования.

Законопроект поддержан коалиционным правительством Германии. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что данная мера позволит нанести удар по наркомафии, которая поставляет каннабис примерно 7 миллионам немцам, приведет к сокращению черного рынка и поможет контролировать распространение марихуаны.

При этом глава Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт предостерег от легализации. По мнению эксперта, каннабис может вызывать зависимость, а регулярное употребление в возрасте до 25 лет мешает процессу созревания мозга.