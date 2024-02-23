Дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше: Мы тоже можем устроить похожее представление

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Польского политика возмутили украинцы, везущие сгоревшую сельхозтехнику к границе

1:07
Мир

Польский политик Рафал Меклер, чья деятельность связана с грузоперевозками, написал в соц сети Х, что украинцы хотят выразить упрек, свозя к польско-украинской границе подбитую на востоке страны сельхозтехнику.

Польского политика возмутили украинцы, везущие сгоревшую сельхозтехнику к границе
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under Public domain

"Украинцы привозят в район КПП "Угринов-Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился он.

Меклер отметил, что положение польских фермеров тоже не улучшается из-за Украины. Он заявил, что также мог бы подтянуть к границе отнятые у поляков за долги машины. Или позвать на аукционы, где у фермеров забирают фермы, в банки, где им отказывают в кредитах. Подобное шоу можно устроить и по эту сторону границы, негодует политик.

В пятницу украинское издание "Апостроф" опубликовало в TikTok видео украинского водителя Александра Климова, на котором видно, как трал перевозит к заблокированной польской границе сгоревшие грузовики и тракторы, привезенные с востока, где идут бои.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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