Трамп: некомпетентность Байдена и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев

Дональд Трамп считает, что Байден может нанести США огромный ущерб до выборов

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена во главе с ним может нанести огромный ущерб Соединенным Штатам за время, оставшееся до выборов.

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"Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев. Ущерб, который они наносят, просто огромен", — сказал он в четверг, выступая перед сторонниками.

Ранее Трамп заявил, что США попадут в ад из-за политики Байдена. До следующих президентских выборов в США действительно осталось не более 9 месяцев. Они состоятся в ноябре этого года. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что намерен принять участие в президентской гонке. Трамп, с другой стороны, в ноябре 2022 тоже заявил, что будет баллотироваться от республиканской партии.