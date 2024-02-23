Армения готова предложить Индии новый торговый маршрут на фоне кризиса в Красном море

Нарек Мкртчян: Армения предлагает Индии альтернативный морской торговый путь

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Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, на международной политологической конференции "Раисина Диалог" в Нью-Дели предложил Индии содействие в создании альтернативного торгового пути в Европу.

Фото: Wikipedia.org/wiki/Вторая_карабахская_война by ԶԻՆՈՒԺ MEDIA is licensed under Авторство: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA. https://www.youtube.com/watch?v=ZA1h_K6ZL1c, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95494645

"Правительство Армении привержено формированию партнерства в крупных региональных и глобальных проектах, таких как транспортный коридор Север-Юг (INSTC), транспорт через Черное море, а также транзитный коридор и развитие порта Чабахар, который является совместным проектом Индии и Ирана", — сказал министр.

По словам министра, это важно в то время, когда многие страны, в том числе Индия, ищут альтернативные морские пути для торговли с Европой и США из-за серии нападений на торговые суда, проходящие через Красное море.