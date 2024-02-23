Китай призывает США развивать сбалансированные отношения с КНДР путем содержательного диалога

Спецпредставитель Китая призвал США "сбалансированно" улучшать связи с Северной Кореей

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В ходе видеоконференции с американской коллегой Пак Чон Хён специальный представитель правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомин предложил США начать нормализацию отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой посредством сбалансированных решений и содержательного диалога.

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Лю Сяомин подчеркнул, что "все стороны должны соответствующим образом взглянуть на природу проблемы корейского полуострова и решать ее сбалансированно посредством конструктивного диалога". Пекин в свою очередь продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании ситуации, сложившейся на фоне сложных отношений между Пхеньяном, Вашингтоном и Сеулом. Китайский посол подчеркнул, что мир и стабильность "соответствуют общим интересам региона и международного сообщества".

В последние годы Пхеньян и Сеул свели контакты к минимуму, а все предыдущие совместные экономические проекты были свернуты. Ситуация еще больше осложняется учениями Южной Кореи и США, которые представляют потенциальную угрозу для стран региона. В ответ Северная Корея продолжает укреплять свой военный потенциал, проводя впечатляющие артиллерийские и ракетные испытания.