Британские власти заявляют о стремлении страны "стать мировым лидеров в сфере беспилотных оборонных систем"

Минобороны Британии планирует выделить 5,7 миллиардов долларов на оснащение армии БПЛА

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Правительство Великобритании планирует вложить 4,6 млрд фунтов стерлингов в развитие беспилотных летательных аппаратов и их интеграцию в вооруженные силы страны за следующие 10 лет.

Фото: sputnik-tj.com

По мнению Министерства обороны, военные действия в Европе подчеркнули важность разработки и применения БПЛА в оборонных целях.

Согласно стратегии развития "оборонных беспилотных систем", британские власти стремятся сделать страну мировым лидером в области беспилотных оборонных технологий, используя как государственные, так и частные ресурсы.

Основной упор планируется делать на быстрое инновационное развитие, минимизацию бюрократии и применение передовых технологических решений.