Британские власти заявляют о стремлении страны "стать мировым лидеров в сфере беспилотных оборонных систем"

Правительство Великобритании планирует вложить 4,6 млрд фунтов стерлингов в развитие беспилотных летательных аппаратов и их интеграцию в вооруженные силы страны за следующие 10 лет.
По мнению Министерства обороны, военные действия в Европе подчеркнули важность разработки и применения БПЛА в оборонных целях.
Согласно стратегии развития "оборонных беспилотных систем", британские власти стремятся сделать страну мировым лидером в области беспилотных оборонных технологий, используя как государственные, так и частные ресурсы.
Основной упор планируется делать на быстрое инновационное развитие, минимизацию бюрократии и применение передовых технологических решений.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.