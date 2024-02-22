Границы Эстонии снова перерисованы: страна лишилась 4 кв. км

Эстонское земельное управление завершило обновление карты береговой линии Балтийского моря и Великих озер, процесс, который проводится каждые восемь лет. Об этом сообщает EADaily.
В результате обновления страна потеряла 4 квадратных километра территории, однако получила 95 новых островов, увеличив общее количество до 2317. Постоянные изменения береговой линии обусловлены факторами, такими как послеледниковое поднятие суши и процессы береговой эрозии и аккумуляции.
Общая площадь государства теперь составляет 45 225 квадратных километров.
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