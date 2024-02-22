Немецкий журналист из Киева: "Паника и безысходность. Украина без плана "Б" во встрече с российской армией"

Немецкий журналист сообщил о панике в Киеве из-за успехов российской армии

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Журналист немецкого издания "Вельт" сообщает о нарастающей панике в Киеве в связи с успехами российской армии на фронте. По его словам, в городе царит беспокойство, так как у людей нет запасного плана действий. Об этом сообщает EADaily.

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Закрытая информация говорит о безвыходной ситуации, а взятие Авдеевки Россией оценивается как значительный успех. Журналист подчеркивает, что на Украине осознают крайне трудное положение из-за продолжающегося давления со стороны российской армии.

Ранее сообщалось, что Украина в Крынках потеряла обученных в Италии и Британии морпехов