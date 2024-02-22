Без нарушений: миссия наблюдателей СНГ проверила процесс досрочного голосования на выборах в Белоруссии

Наблюдатели от СНГ не нашли грубых нарушений в досрочном голосовании на выборах в Белоруссии

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Международные наблюдатели от Содружества Независимых Государств не нашли каких-либо серьезных нарушений в процессе досрочного голосования на парламентских выборах в Белоруссии.

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"Не находим никаких грубых нарушений, которые бы мешали свободному волеизъявлению граждан", — сообщил Глава миссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он встретился с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко.

Отметим, что наблюдатели от СНГ следят за ходом голосования на участках по всей стране. Они пристально следят за корректностью списков избирателей, наличием данных о кандидатах. Также они проверяют состояние урн для голосования.