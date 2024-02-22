Без нарушений: миссия наблюдателей СНГ проверила процесс досрочного голосования на выборах в Белоруссии

Международные наблюдатели от Содружества Независимых Государств не нашли каких-либо серьезных нарушений в процессе досрочного голосования на парламентских выборах в Белоруссии.
"Не находим никаких грубых нарушений, которые бы мешали свободному волеизъявлению граждан", — сообщил Глава миссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Он встретился с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко.
Отметим, что наблюдатели от СНГ следят за ходом голосования на участках по всей стране. Они пристально следят за корректностью списков избирателей, наличием данных о кандидатах. Также они проверяют состояние урн для голосования.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.