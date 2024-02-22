Петер Стано порекомендовал Дмитрию Медведеву "обратиться к врачу" после его слов о том, что Россия может дойти до Киева и Львова в ходе СВО

Представитель Борреля усомнился в словах Медведева о "русском Киеве"

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Пресс-секретарь дипслужбы Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "Киев — русский город". Его слова с брифинга передаёт агентство "ТАСС".

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Европейский дипломат вышел на брифинг в Брюсселе в футболке в поддержку Украины. Чиновника спросили, что Евросоюз будет делать, чтобы армия России не дошла до Киева, и сам город не стал частью РФ в ближайшее время.

Стано ответил, что ЕС продолжит активно оказывать помощь Украине, и будет поставлять ей оружие ещё быстрее, чем раньше, чтобы Киев победил в конфликте с РФ. Что касается слов бывшего президента России Медведева, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля порекомендовал российскому политику "обратиться к врачу".

Ранее сегодня было опубликовано интервью Дмитрия Медведева российским СМИ. В нём, в частности, политик сделал ряд громких заявлений. Так, Медведев назвал президента США Джо Байдена "бесполезным стариком", заявил о необходимости альтернативы доллару и призвал Одессу "вернуться домой".

Кроме того, экс-президент допустил, что в ходе выполнения целей спецоперации российские войска могут дойти до Киева и Львова. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".