Петер Стано порекомендовал Дмитрию Медведеву "обратиться к врачу" после его слов о том, что Россия может дойти до Киева и Львова в ходе СВО

Пресс-секретарь дипслужбы Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "Киев — русский город". Его слова с брифинга передаёт агентство "ТАСС".
Европейский дипломат вышел на брифинг в Брюсселе в футболке в поддержку Украины. Чиновника спросили, что Евросоюз будет делать, чтобы армия России не дошла до Киева, и сам город не стал частью РФ в ближайшее время.
Стано ответил, что ЕС продолжит активно оказывать помощь Украине, и будет поставлять ей оружие ещё быстрее, чем раньше, чтобы Киев победил в конфликте с РФ. Что касается слов бывшего президента России Медведева, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля порекомендовал российскому политику "обратиться к врачу".
Ранее сегодня было опубликовано интервью Дмитрия Медведева российским СМИ. В нём, в частности, политик сделал ряд громких заявлений. Так, Медведев назвал президента США Джо Байдена "бесполезным стариком", заявил о необходимости альтернативы доллару и призвал Одессу "вернуться домой".
Кроме того, экс-президент допустил, что в ходе выполнения целей спецоперации российские войска могут дойти до Киева и Львова. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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