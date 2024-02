Петер Стано порекомендовал Дмитрию Медведеву "обратиться к врачу" после его слов о том, что Россия может дойти до Киева и Львова в ходе СВО

Пресс-секретарь дипслужбы Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "Киев — русский город". Его слова с брифинга передаёт агентство "ТАСС".

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0