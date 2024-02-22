"Не содержит гарантий поддержки": глава МИД Италии Таяни заявил, что соглашение с Украиной ни к чему юридически не обязывает

МИД Италии: соглашение с Украиной ни к чему не обязывает

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе выступления в парламенте заявил, что анонсированное соглашение с Украиной не содержит никаких юридических обязательств.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Таяни подтвердил, что соглашение по безопасности, которое планируют подписать Италия и Украина будет по сути "рамочным", то есть не подразумевающим никаких конкретных шагов по финансированию, поставкам военного оборудования или иным видам поддержки.

"Из текста соглашения не вытекают никакие юридические обязательства. Оно не содержит гарантий политической или военной поддержки", — сказал министр.

Глава МИД Италии добавил, что ровно такой же характер носят и соглашения о безопасности, заключенные ранее между Украиной и её западными "партнёрами" — Францией, Германией и Великобританией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашения по безопасности, которые он подписывает с европейскими странами, являются своеобразной альтернативой 5-й статье устава НАТО, гарантирующей защиту любому из государств Североатлантического альянса в случае внешней угрозы. Но ни в одном из документов в их итоговой редакции западные лидеры не предоставили Киеву никаких обязательств по предоставлению военной или иной помощи.