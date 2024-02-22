У европейских политиков пока нет времени общаться с украинскими партнёрами об их присоединении к ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсуждение о присоединении Украины к Евросоюзу приостановлено. Слова политика передаёт AFP.

Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

По словам Урсулы фон дер Ляйен, вряд ли до начала июня будет создана переговорная база, которая приступила бы к обсуждению этого вопроса. Однако вероятность того, что Евросоюз сможет к лету вернуться к диалогу, существует.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что в июне также пройдут выборы в Европаламент. Что касается Украины, сейчас организация ведёт работу над принципами, по которым будет строиться взаимодействие с Киевом. Затем эти принципы должны одобрить другие участники объединения.

О начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сообщалось ещё в декабре 2023 года. Аналогичный диалог Брюссель ведёт и с Молдавией.

Напомним, накануне "Правда.ру" сообщала, что Запад начинает "сливать" Украину, которая терпит неудачи на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.