У европейских политиков пока нет времени общаться с украинскими партнёрами об их присоединении к ЕС

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Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета

1:05
Мир » Европа » Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсуждение о присоединении Украины к Евросоюзу приостановлено. Слова политика передаёт AFP.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

По словам Урсулы фон дер Ляйен, вряд ли до начала июня будет создана переговорная база, которая приступила бы к обсуждению этого вопроса. Однако вероятность того, что Евросоюз сможет к лету вернуться к диалогу, существует.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что в июне также пройдут выборы в Европаламент. Что касается Украины, сейчас организация ведёт работу над принципами, по которым будет строиться взаимодействие с Киевом. Затем эти принципы должны одобрить другие участники объединения.

О начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сообщалось ещё в декабре 2023 года. Аналогичный диалог Брюссель ведёт и с Молдавией.

Напомним, накануне "Правда.ру" сообщала, что Запад начинает "сливать" Украину, которая терпит неудачи на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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