Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсуждение о присоединении Украины к Евросоюзу приостановлено. Слова политика передаёт AFP.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, вряд ли до начала июня будет создана переговорная база, которая приступила бы к обсуждению этого вопроса. Однако вероятность того, что Евросоюз сможет к лету вернуться к диалогу, существует.
Председатель Еврокомиссии напомнила, что в июне также пройдут выборы в Европаламент. Что касается Украины, сейчас организация ведёт работу над принципами, по которым будет строиться взаимодействие с Киевом. Затем эти принципы должны одобрить другие участники объединения.
О начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сообщалось ещё в декабре 2023 года. Аналогичный диалог Брюссель ведёт и с Молдавией.
Напомним, накануне "Правда.ру" сообщала, что Запад начинает "сливать" Украину, которая терпит неудачи на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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