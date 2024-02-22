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Самая страшная угроза России — под водой, а не в космосе, предупреждает отставной американский адмирал.

Bloomberg предупредил о российской угрозе подводным кабелям на дне Атлантики

Мир

Самая страшная угроза России — под водой, а не в космосе, уверен бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В четверг отставной американский адмирал поделился своими страхами на страницах Bloomberg.

Bloomberg предупредил о российской угрозе подводным кабелям на дне Атлантики
Фото: Минобороны РФ is licensed under Public domain

Он приводит данные из нового доклада британской организации Policy Exchange: ежедневно по глобальной сети проходит более 10 триллионов долларов финансовых транзакций, платежей и торговых операций. 95% информации в интернете передаются через 500 подводных кабелей в семи морях, которые никак не охраняются.

По мнению Ставридиса, это "уязвимая ахиллесова пята, которая угрожает глобальной торговле, всемирной военной готовности и логистике, а также самому интернету".

В упомянутом им докладе приведены слова бывшего начальника британской обороны, главного маршала королевской авиации Стюарта Уильяма Пича.

"Москва уже начала исследовать подводную инфраструктуру Атлантического океана как слабое место нашей национальной безопасности", — предупредил экс-военачальник.

Адмирал признался, что раньше не очень верил в возможность диверсий против подводных кабелей. Но теперь, когда РФ практически отрезана санкциями от мировой экономики, она не будет себя сдерживать.

Ставридис призвал разработать технологии защиты морских линий связи и провести военные учения по отработке потенциальных угроз.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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