Юристы G7 признали конфискацию российских активов Западом соответствующей международному праву

Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом

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Юристы-международники признали законной конфискацию российских активов в пользу Украины, пишет в среду Bloomberg, ознакомившийся с их письмом.

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По просьбе G7 десять экспертов дали правовую оценку враждебным мерам против РФ, вынашиваемым Западом. Они пояснили, что применять их в отношении невиновной стороны незаконно, но тут — совершенно другая ситуация.

"Мы пришли к выводу, что согласно международному праву для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России", — сказано в письме.

Его авторы подчеркнули свою непредвзятость, несмотря на то, что экспертиза заказана заинтересованной стороной. Они также порекомендовали разработать механизм под международной юрисдикцией для депонирования российских денег с целью их дальнейшей передачи Киеву.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около 260 миллиардов евро, более двух третей из которых — в Евросоюзе, напоминает Bloomberg.

Пока что принято решение финансировать Незалежную из доходов от этих средств. По данным источников издания, США и Великобритания настаивают на полной конфискации, а Франция и Германия опасаются таких радикальных шагов.