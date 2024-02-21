Польский фермер может получить до трех лет тюрьмы за пророссийский плакат

Польскому фермеру может грозить тюремное заключение за флаг СССР

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Польский фермер, разместивший на своем тракторе пророссийский баннер и знамя СССР, находится под угрозой получить трехлетний тюремный срок.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Протестующие польские фермеры, не ограничились антиукраинскими и антибрюссельскими плакатами: на одном из тракторов участник акции вывесил баннер, призывающий Путина навести "порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями", а также флаг Советского союза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по причине возможной пропаганды нацистской, коммунистической или фашистской системы и разжигания национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти. Такого рода преступления квалифицируются по статье 256 УК Польши.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами во время дорожного контроля. Материалы переданы в прокуратуру.

"Была установлена его личность. Не было никаких оснований задерживать его процессуально. Все материалы были переданы в прокуратуру", — говорится в сообщении.

9 февраля сельхозработники Польши начали массовый протест по всей стране, заблокировав дороги и подъезды к пунктам пропуска на Украину. Главное требование протестующих — остановить импорт сельхозпродукции из этой страны.