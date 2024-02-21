На Украине упростили получение брони от мобилизации более половины сотрудников лишь на оборонных предприятиях

Власти Украины упростили получение брони от призыва для сотрудников оборонных предприятий

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Процедура получения брони стала более простой для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нововведения касаются работников, занимающихся разработкой, производством или ремонтом военной техники, специальных снарядов и другой продукции оборонного назначения.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады проработали две концепции "экономической брони" от мобилизации. Согласно этим концепциям, военнообязанные работники предприятий смогут освободиться от службы в армии, внеся финансовый вклад в соответствии с установленными нормами.