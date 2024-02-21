Процедура получения брони стала более простой для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса на Украине.
Нововведения касаются работников, занимающихся разработкой, производством или ремонтом военной техники, специальных снарядов и другой продукции оборонного назначения.
Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады проработали две концепции "экономической брони" от мобилизации. Согласно этим концепциям, военнообязанные работники предприятий смогут освободиться от службы в армии, внеся финансовый вклад в соответствии с установленными нормами.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.