Лондон ввёл санкции против руководства ямальской колонии, в которой скончался Навальный*

Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Власти Великобритании ввели санкции в отношении руководителей колонии на Ямале, где недавно скончался Алексей Навальный*. Соответствующая информация была опубликована британским правительством.

Фото: flickr.com by Graeme Maclean is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В частности, санкции затрагивают руководителя ИК №3 Вадима Калинина и его помощников.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в ИК №3 в посёлке Харп. О происшествии сообщило управление ФСИН по ЯНАО. Как рассказали в ведомстве, Навального в тот день вывели погулять на свежем воздухе. Во время прогулки оппозиционеру стало плохо. Он почти моментально потерял сознание. Врачи пытались откачать мужчину, но не сумели.

По факту смерти Навального была начата проверка. Сейчас специалисты устанавливают причины, по которым заключённый скончался. Накануне в Кремле прокомментировали обращение вдовы Навального Юлии к российским властям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова женщины хамскими, однако не стал давать подробной оценки её заявлениям в связи со смертью супруга Навальной.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали новые ограничительные меры в отношении Москвы. В 13-м пакете санкции прописаны порядка 200 компаний и физических лиц. Ожидается, что рестрикции будут введены в ближайшие дни. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов