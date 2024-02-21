В публикации КМИС сказано, что подобные настроения зафиксированы во всех регионах страны.
За мирные переговоры выступает тем больше украинцев, чем дольше продолжается российская спецоперация. Если в мае 2022 года диалог с Москвой поддерживали лишь 59% граждан страны, то в феврале 2024 года — уже 72%.
В институте уточнили, что опрос вёлся 5-10 февраля посредством телефонных звонков. В нём участвовали 1202 человека старше 18 лет.
Несмотря на подобные настроения в обществе, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев не готов к переговорам с действующей российской властью. При этом Зеленский говорит, что страна хочет мира, однако на своих собственных условиях.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирного диалога по украинскому кризису. Ответственность за прерванный диалог лежит на Западе, утверждает российский лидер. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.