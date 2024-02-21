Всё больше жителей Украины считают единственным путём решения конфликта с Россией дипломатию, свидетельствует опрос

Более 70% украинцев выступили за мирное урегулирование конфликта с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В публикации КМИС сказано, что подобные настроения зафиксированы во всех регионах страны.

Фото: flickr.com by Ghenady is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За мирные переговоры выступает тем больше украинцев, чем дольше продолжается российская спецоперация. Если в мае 2022 года диалог с Москвой поддерживали лишь 59% граждан страны, то в феврале 2024 года — уже 72%.

В институте уточнили, что опрос вёлся 5-10 февраля посредством телефонных звонков. В нём участвовали 1202 человека старше 18 лет.

Несмотря на подобные настроения в обществе, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев не готов к переговорам с действующей российской властью. При этом Зеленский говорит, что страна хочет мира, однако на своих собственных условиях.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирного диалога по украинскому кризису. Ответственность за прерванный диалог лежит на Западе, утверждает российский лидер. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".