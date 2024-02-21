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Илон Маск заявил о необходимости соблюдения соцсетью Х законов тех стран, где она работает

Маск заявил, что соцсеть Х вынуждена подчиняться властям под угрозой закрытия

0:58
Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть вынуждена подчиняться требованиям властей разных стран. Об этом Маск сообщил, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

Маск заявил, что соцсеть Х вынуждена подчиняться властям под угрозой закрытия
Фото: dvidshub.net by U.S. Air Force photo by Trevor cokley is licensed under U.S. federal government

По словам Маска, у Х нет другого выбора, кроме как исполнять законодательство тех государств, где функционирует соцсеть. В противном случае сервис могут заблокировать, а его сотрудников арестовать.

— Так что лучшее, что мы можем сделать, это действительно узнавать о законах той или иной страны, — резюмировал миллиардер.

При этом Маск добавил, что руководство Х делает всё возможное, чтобы в социальной сети соблюдались принципы свободы слова.

Напомним, накануне стало известно о выдвижении Илона Маска в качестве лауреата на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру бизнесмена предложил норвежский депутат Мариус Нильсен. Подробнее об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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