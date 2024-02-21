Илон Маск заявил о необходимости соблюдения соцсетью Х законов тех стран, где она работает

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть вынуждена подчиняться требованиям властей разных стран. Об этом Маск сообщил, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.
По словам Маска, у Х нет другого выбора, кроме как исполнять законодательство тех государств, где функционирует соцсеть. В противном случае сервис могут заблокировать, а его сотрудников арестовать.
— Так что лучшее, что мы можем сделать, это действительно узнавать о законах той или иной страны, — резюмировал миллиардер.
При этом Маск добавил, что руководство Х делает всё возможное, чтобы в социальной сети соблюдались принципы свободы слова.
Напомним, накануне стало известно о выдвижении Илона Маска в качестве лауреата на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру бизнесмена предложил норвежский депутат Мариус Нильсен. Подробнее об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.
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