Илон Маск заявил о необходимости соблюдения соцсетью Х законов тех стран, где она работает

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть вынуждена подчиняться требованиям властей разных стран. Об этом Маск сообщил, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

Фото: dvidshub.net by U.S. Air Force photo by Trevor cokley is licensed under U.S. federal government