"Путин, разберись с Украиной": участник фермерских протестов в Польше призвал на помощь российского лидера

Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Польский фермер в ходе акции протеста вывесил воззвание к президенту России Владимиру Путину и водрузил запрещённый в Польше красный флаг СССР.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Масштабная акция протеста польских фермеров набирает обороты, несмотря на недовольство властей Украины, которая терпит убытки в и без того сложном экономическом положении. На этой неделе аграрии полностью заблокировали все пограничные переходы на польско-украинской границе, перегородили железнодорожные пути. Блокада во вторник коснулась и границы с Чехией, куда фермеры пригнали около ста тракторов. Один из них вывесил запрещённый в Польше флаг СССР и выставил плакат с воззванием к Путину, сообщает Wyborcza. pl.

"Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашим правительством", — написал на своём плакате участник протестов.

Возмущение польских фермеров вызывает поток сельскохозяйственной продукции с Украины, которая стоит дешевле, чем европейская, и ставит аграриев ЕС в сложное положение. Многие из них утверждают, что не имеют ничего против украинских коллег, но выступают за добросовестную конкуренцию. Проблем в отрасли добавляют "зелёная повестка" Евросоюза, подорожавшие энергоносители и удобрения. Фермеры в начале 2024 года протестуют во многих странах Европы, указывая на то, что бесконтрольные поставки продукции с Украины приведут их в итоге к разорению.