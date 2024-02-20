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"Компенсации не хватает": Швеция не может возместить потери вооружений после поставок на Украину

Швеция столкнулась с неожиданной проблемой из-за Украины

1:00
Мир » Европа

Власти Швеции столкнулись с неожиданной проблемой после того, как опустошили свои склады боеприпасов и вооружений ради поддержки Украины.

Швеция столкнулась с неожиданной проблемой из-за Украины
Фото: flickr.com by Brindefalk from Karlskrona, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изначально планировалось, что запасы удастся быстро пополнить, но закупочные цены резко выросли, поэтому выделенных средств перестало хватать на оборону собственной страны, сообщает SVT.

"Финансовой компенсации, которую выделили вооружённым силам, недостаточно для замены всей переданной техники", — заявил командующий армией Швеции Йонни Линдфорс.

По словам Линдфорса, себестоимость производства на предприятиях оборонного комплекса выросла по некоторым позициям в два раза, поэтому планы перевооружения оказались под угрозой.

В то же время Швеция пообещала выделить Украине очередной пакет военной помощи, который стал самым крупным за всё время конфликта и составляет без малого 700 миллионов долларов. Всего шведские власти "поддержали" амбиции Киева почти на три миллиарда долларов.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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