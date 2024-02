Шокирующие детали спасения украинских военных из "огневого мешка" в Авдеевке

Новый командующий Вооружённых Сил Украины, Александр Сырский, был вынужден отступить из Авдеевки (ДНР), чтобы предотвратить возможное стихийное бегство украинских солдат. Об этом сообщил военный корреспондент издания "Украина.ру" Василий Ткач в интервью для URA.RU.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic