Новый командующий Вооружённых Сил Украины, Александр Сырский, был вынужден отступить из Авдеевки (ДНР), чтобы предотвратить возможное стихийное бегство украинских солдат. Об этом сообщил военный корреспондент издания "Украина.ру" Василий Ткач в интервью для URA.RU.
"Российские вооружённые силы дали украинским военным возможность покинуть Авдеевку. В противном случае, город мог бы стать ловушкой и привести к гибели всех находившихся там. Решение о выводе войск было принято Сырским после начала панического отступления. Если бы не это, отступление могло бы стать хаотичным", — отметил Ткач.
Военный корреспондент также указал на то, что без отступления количество погибших и пленных среди украинских военнослужащих было бы значительно выше.
"Отступление произошло под давлением наших военных. Если бы они оказались в плену, как это случилось в Мариуполе, мы столкнулись бы с огромным числом пленных. При отступлении были понесены серьезные потери. Точное число жертв пока неизвестно", — добавил он.
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