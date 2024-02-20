Шокирующие детали спасения украинских военных из "огневого мешка" в Авдеевке

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Главком ВСУ вынужден отступить из Авдеевки для предотвращения гибели солдат

Мир

Новый командующий Вооружённых Сил Украины, Александр Сырский, был вынужден отступить из Авдеевки (ДНР), чтобы предотвратить возможное стихийное бегство украинских солдат. Об этом сообщил военный корреспондент издания "Украина.ру" Василий Ткач в интервью для URA.RU.

Главком ВСУ вынужден отступить из Авдеевки для предотвращения гибели солдат
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Российские вооружённые силы дали украинским военным возможность покинуть Авдеевку. В противном случае, город мог бы стать ловушкой и привести к гибели всех находившихся там. Решение о выводе войск было принято Сырским после начала панического отступления. Если бы не это, отступление могло бы стать хаотичным", — отметил Ткач.

Военный корреспондент также указал на то, что без отступления количество погибших и пленных среди украинских военнослужащих было бы значительно выше.

"Отступление произошло под давлением наших военных. Если бы они оказались в плену, как это случилось в Мариуполе, мы столкнулись бы с огромным числом пленных. При отступлении были понесены серьезные потери. Точное число жертв пока неизвестно", — добавил он.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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