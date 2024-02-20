В Эстонии нашли русский след в порче личных автомобилей министра и редактора СМИ

Государственная прокуратура Эстонии нашла российский след в порче личных автомобилей главы МВД республики Лаури Ляэнеметса и главного редактора русскоязычной версии сайта Delfi Андрея Шумакова, передаёт во вторник РИА Новости.
Инцидент приключился в декабре. Одним не самым прекрасным утром министр обнаружил, что в его авто разбиты окна. Из машины ничего не пропало, соседние транспортные средства не пострадали, что дало основания предположить политический подтекст злодеяния.
20 февраля эстонские СМИ сообщили о первых результатах расследования. Полиция безопасности страны арестовала 10 человек, причастных к нападению на автомобиль, "которые, согласно подозрениям, получали инструкции от российских спецслужб". Подчёркивается, что целью хулиганов стала личная машина чиновника, а не служебная.
"Это часть гибридных атак, осуществляемых Россией", — прокомментировал сам Ляэнеметс.
Он уверен, что во всех похожих случаях на территории Эстонии также есть российский след.
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