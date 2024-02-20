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В Эстонии нашли русский след в порче личных автомобилей министра и редактора СМИ

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс обвинил Россию в том, что в его авто разбили окна

1:04
Мир

Государственная прокуратура Эстонии нашла российский след в порче личных автомобилей главы МВД республики Лаури Ляэнеметса и главного редактора русскоязычной версии сайта Delfi Андрея Шумакова, передаёт во вторник РИА Новости.

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс обвинил Россию в том, что в его авто разбили окна
Фото: Lauri Läänemets on FB

Инцидент приключился в декабре. Одним не самым прекрасным утром министр обнаружил, что в его авто разбиты окна. Из машины ничего не пропало, соседние транспортные средства не пострадали, что дало основания предположить политический подтекст злодеяния.

20 февраля эстонские СМИ сообщили о первых результатах расследования. Полиция безопасности страны арестовала 10 человек, причастных к нападению на автомобиль, "которые, согласно подозрениям, получали инструкции от российских спецслужб". Подчёркивается, что целью хулиганов стала личная машина чиновника, а не служебная.

"Это часть гибридных атак, осуществляемых Россией", — прокомментировал сам Ляэнеметс.

Он уверен, что во всех похожих случаях на территории Эстонии также есть российский след.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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