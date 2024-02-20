"Довольно нелегальных поставок". Протестующие польские фермеры высыпали на рельсы два вагона украинской кукурузы

Фермеры в Польше высыпали два вагона украинской кукурузы на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке. Таким образом поляки выразили протест против поставок сельскохозяйственной продукции с Незалежной.
"Довольно нелегальных поставок с Украины", — скандировали фермеры.
Массовая акция протеста аграриев проходит по всей Польше уже больше недели. Фермеры блокируют ведущие трассы, чтобы воспрепятствовать транспорту с украинской продукцией. Проблемы с движением наблюдаются даже в центре Гданьска и Познани. Водители вынуждены пользоваться объездными путями.
Ранее к протестам фермеров присоединились польские охотники — их не устраивает экологическая политика страны.
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