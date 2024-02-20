"Довольно нелегальных поставок". Протестующие польские фермеры высыпали на рельсы два вагона украинской кукурузы

В знак протеста: Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Фермеры в Польше высыпали два вагона украинской кукурузы на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке. Таким образом поляки выразили протест против поставок сельскохозяйственной продукции с Незалежной.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Довольно нелегальных поставок с Украины", — скандировали фермеры.

Массовая акция протеста аграриев проходит по всей Польше уже больше недели. Фермеры блокируют ведущие трассы, чтобы воспрепятствовать транспорту с украинской продукцией. Проблемы с движением наблюдаются даже в центре Гданьска и Познани. Водители вынуждены пользоваться объездными путями.

Ранее к протестам фермеров присоединились польские охотники — их не устраивает экологическая политика страны.