"Это красивая версия": Генпрокуратура Украины признала отсутствие российских снайперов на "майдане"

На Украине признали отсутствие российских снайперов на "майдане"

Руководитель департамента по делам "майдана" Генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что представители российских силовых структур не принимали участие в киевских событиях 2014 года.

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По словам Донского, расследование о расстрелах протестующих на так называемом "майдане" в 2014 году было завершено более двух лет назад. Следствием назвало виновными украинских силовиков, которые работали в правоохранительных органах в тот период. Никаких следов "российских снайперов" обнаружить не удалось, несмотря на желание многих на Украине обвинить в трагедии Россию.

"Если кто-то хотел услышать, что на "майдане" были российские снайперы, то такого нет. Это красивая версия, не основанная на реальных фактах. Убивали именно украинские правоохранители", — сказал Донской в беседе с изданием "Страна.ua".

В феврале 2014 года в Киеве после трёхмесячных манифестаций против приостановки соглашения об ассоциации с Евросоюзом начались открытые столкновения силовиков и демонстрантов. 20 февраля в результате перестрелки на "майдане" погибли более 50 человек. Позже появились доказательства, что снайперский огонь по толпе могли вести грузинские наёмники.

Итогом "майдана" на Украине стал антиконституционный переворот, в результате которого к власти пришло поддерживаемое националистами правительство. Его легитимность отказались признавать в Крыму и на Донбассе, после чего официальный Киев объявил о начале так называемой "антитеррористической операции", ставшей по сути началом гражданской войны на юго-востоке Украины.