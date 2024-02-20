Руководитель департамента по делам "майдана" Генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что представители российских силовых структур не принимали участие в киевских событиях 2014 года.
По словам Донского, расследование о расстрелах протестующих на так называемом "майдане" в 2014 году было завершено более двух лет назад. Следствием назвало виновными украинских силовиков, которые работали в правоохранительных органах в тот период. Никаких следов "российских снайперов" обнаружить не удалось, несмотря на желание многих на Украине обвинить в трагедии Россию.
"Если кто-то хотел услышать, что на "майдане" были российские снайперы, то такого нет. Это красивая версия, не основанная на реальных фактах. Убивали именно украинские правоохранители", — сказал Донской в беседе с изданием "Страна.ua".
В феврале 2014 года в Киеве после трёхмесячных манифестаций против приостановки соглашения об ассоциации с Евросоюзом начались открытые столкновения силовиков и демонстрантов. 20 февраля в результате перестрелки на "майдане" погибли более 50 человек. Позже появились доказательства, что снайперский огонь по толпе могли вести грузинские наёмники.
Итогом "майдана" на Украине стал антиконституционный переворот, в результате которого к власти пришло поддерживаемое националистами правительство. Его легитимность отказались признавать в Крыму и на Донбассе, после чего официальный Киев объявил о начале так называемой "антитеррористической операции", ставшей по сути началом гражданской войны на юго-востоке Украины.
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