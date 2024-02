"Это красивая версия": Генпрокуратура Украины признала отсутствие российских снайперов на "майдане"

Руководитель департамента по делам "майдана" Генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что представители российских силовых структур не принимали участие в киевских событиях 2014 года.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported