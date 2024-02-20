Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал расширенное заседание с руководителями силовых структур по вопросам национальной безопасности.
Как пишет издание "БЕЛТА", открывая совещания, Лукашенко призвал участников встречи "откровенно и по-мужски" обсудить ключевые моменты нацбезопасности страны и "без прикрас" оценить обстановку в Белоруссии и соседних странах. При этом президент затронул тему третьей мировой войны, о которой всё чаще упоминают власти на Западе.
"Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором не сказал только ленивый. И основания для опасений есть", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что военные методы решения международных проблем поставили мир в ситуацию, когда никто не может чувствовать себя в безопасности.
"Военная сила вновь стала главным аргументов мировых центров решения вопросов", — сказал президент Белоруссии.
Он добавил, что ожидает роста "аппетитов и активности" коллективного Запада в то время как лидеры европейских стран превратились в подданных США.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.