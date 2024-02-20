Претендент на пост премьер-министра Нидерландов раскритиковал действующие власти из-за принятия украинцев

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Победитель выборов в Нидерландах выступил против беженцев из Украины

1:01
Мир » Европа » Евросоюз

Герт Вилдерс, одержавший победу на выборах в Нидерландах, раскритиковал власти страны за приём украинских беженцев. Слова политика передаёт De Telegraaf.

Победитель выборов в Нидерландах выступил против беженцев из Украины
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Вилдерса, украинские беженцы бегут в Нидерланды из других стран Евросоюза не потому, что спасаются от боевых действий. Они преследуют такие цели, как получение бесплатного жилья, бесплатного медицинского обслуживания и работы.

А так как Амстердам пускает беглецов из Украины в ущерб себе, то Нидерланды на фоне других стран Европы выглядят "деревенским идиотом", резюмировал Вилдерс.

Напомним, Герт Вилдерс возглавляет "Партию свободы", которая объединяет сторонников ультраправого движения. Политик претендует на пост главы кабинета министров Нидерландов.

Ранее издание "Правда.ру" сообщало, что западный журнал Forbes ожидает в случае победы России в спецоперации бегства из Украины 20 млн человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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