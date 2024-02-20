На Западе испугались нового миграционного кризиса из-за поражения США на Украине

Forbes: после победы России Украину покинет 20 миллионов человек

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До 20 миллионов человек покинут Украину после её поражения, прогнозирует Forbes. В понедельник журнал оценил возможные последствия такого исхода конфликта.

Фото: Wikimedia Commons by Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0

Издание прямо увязывает потенциальный проигрыш киевского режима с остановкой американской помощи и, в более общем смысле, с утратой Америкой её гегемонии в мире.

С начала конфликта на Украине из неё бежало более шести миллионов человек, свыше 270 000 из них легально мигрировали в США. Если Россия победит, на Запад отправятся ещё более 20 миллионов украинцев. По оценке RAND, такая волна беженцев может обойтись принимающей стороне в триллион долларов.

"И это всего лишь иммиграционные последствия провала лидерства США на мировой арене", — подчёркивает автор материала.

Кроме того, США придётся вовлечься в гонку вооружений, которая выльется в дополнительные расходы, по оценке Politico, примерно четыре триллиона долларов или больше в течение десяти лет.

Возможно, конгрессмены, отложившие голосование по вопросу помощи Украине ввиду того, что она — где-то далеко, правы. Но они должны понимать, что цена её поражения будет слишком высокой для США, заключается в статье.