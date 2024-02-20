Вопрос о поддержке Украины ещё интересует Конгресс США

В Конгрессе США предложили новый вариант проекта помощи Украине

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Дискуссия по поводу помощи Украине в Конгрессе США продолжается. Первоначальный проект, предполагавший выделение "стране 404" 60 млрд.$ был отклонён, несмотря на поддержку президента Байдена и Сената. Однако неблагоприятная ситуация, складывающаяся для ВСУ, вынуждает искать новые альтернативы.

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Конгрессмены Фитцпатрик и Голден выступили со следующей инициативой: Украине выделяется 47 млд.$, Израилю-10 млрд.$,5 млрд.$ и "Индо-Тихоокеанскому региону" (т.е. Тайваню) 2 млрд.$. Рассмотрен вопрос и о прекращении нелегальной миграции. Пограничный контроль предполагается ужесточить, а также вернуть действие программы "Оставаться в Мексике", которая предполагает принудительную депортацию нелегальных мигрантов обратно за границу США. Формально депортация носит временный характер, до суда о рассмотрении права мигранта на убежище в США. Однако в реальности это просто способ депортации, при котором США сохраняют видимость "открытости дверей" для мигрантов.

Впрочем, и этот законопроект, скорее всего будет провален в Конгрессе. Республиканцы крайне скептически относятся к помощи Украине в любом размере.