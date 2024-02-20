В Киеве уверены: лётчик-предатель Кузьминов сам виноват, что его убили в Испании

Глава СНБО Данилов рассказал о предложении Кузьминову остаться на Украине

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Российский пилот Максим Кузьминов, угнавший летом 2023 года вертолёт Ми-8 на Украину, был бы жив, если бы принял предложение остаться в Незалежной, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Фото: Кадр видео из соцсетей

"Предложение нашей страны состояло в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищён. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — пояснил он "Украинской правде".

Глава СНБО призвал всех, совершивших подобные поступки, проявлять максимальную бдительность и осторожность.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолёт из Курска на территорию Украины, за что получил от ГУР МО 500 тысяч долларов, при этом двое его товарищей по экипажу были убиты.

После предатель поселился в Испании, где пил, гулял и кутил. 13 февраля пилота нашли убитым, но не смогли сразу правильно идентифицировать личность, потому что он жил по поддельным документам.