Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Кинокритики оценили вторую часть "Дюны" положительно
Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
Совместное проживание с собакой: как это влияет на человека и его здоровье
Экономист Колташов: страны ЕС совершили экономическое самоубийство санкциями против России
"Герани" летят на Украину: взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавской области
Nintendo Switch 2 планируется выпустить в 2025 году
Экс-советник Кучмы Соскин: граждане Украины начнут еще активнее бороться с военкомами
Кремы для рук, за которые кожа скажет вам спасибо
Киевский чиновник предупредил о риске падения 90% мостов в украинской столице

Глава офиса трансформации Бахматов: 90% мостов в Киеве — аварийные

1:04
Мир » Бывший СССР » Украина

Большинство мостов в Киеве в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент без всяких обстрелов, предупредил глава и основатель офиса трансформации, бывший советник мэра Максим Бахматов.

Глава офиса трансформации Бахматов: 90% мостов в Киеве — аварийные
Фото: Wikimedia Commons by Artemka is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный, мост Южный — аварийный. Мост Патона и мост Метро — аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже. То есть если вы едете по этим мостам — внимательно — они могут упасть", — посетовал он в интервью "Мы — Украина".

По словам Бахматова, это объективные данные от технических экспертов из госструктур — совместно с СНБО Минвосстановления проверило все ключевые магистрали и коммуникации украинской столицы и "выкатило очень специфический и очень правдивый репорт".

"90% мостов в Киеве — аварийные. Уровень аварийности — от 4 до 5-го", — констатировал он.

Схожие тревожные оценки ранее давал архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
В РФ запретили выращивание более 10 кустов ипомеи на участке из-за галлюциногена
Нарышкин: многие представители Киева уже готовы перейти на сторону РФ
Картошка в соевом соусе, запечённая в духовке: получается румяная и невероятно вкусная
Автоэксперт Житнухин назвал самые ненадежные автомобили Hyundai
Нефролог Елисеев рассказал о самых вредных для почек продуктах
Премьерный фильм "Наполеон" Ридли Скотта выйдет на Apple TV+ в марте
Белгородские юнармейцы записали видеообращение сверстникам из Чехии с призывом прекратить поставки оружия Украине
Учёным пришлось извиняться за нарисованную нейросетью непристойность
Почему кошки ревнуют: разбираемся в причинах
Онколог Иванов назвал самые распространенные симптомы рака глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников