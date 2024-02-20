Киевский чиновник предупредил о риске падения 90% мостов в украинской столице

Большинство мостов в Киеве в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент без всяких обстрелов, предупредил глава и основатель офиса трансформации, бывший советник мэра Максим Бахматов.
"Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный, мост Южный — аварийный. Мост Патона и мост Метро — аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже. То есть если вы едете по этим мостам — внимательно — они могут упасть", — посетовал он в интервью "Мы — Украина".
По словам Бахматова, это объективные данные от технических экспертов из госструктур — совместно с СНБО Минвосстановления проверило все ключевые магистрали и коммуникации украинской столицы и "выкатило очень специфический и очень правдивый репорт".
"90% мостов в Киеве — аварийные. Уровень аварийности — от 4 до 5-го", — констатировал он.
Схожие тревожные оценки ранее давал архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов.
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