Фуры с военной техникой для Украины находятся в заторе на границе с Польшей из-за блокады, организованной польскими фермерами. Транспорт уже три дня стоит без движения.
Транспорт не может проехать через пункты пропуска из-за действий фермеров. Фермеры усиливают свои протесты и готовятся полностью заблокировать границу с Украиной, а также ключевые транспортные узлы. Охотники также присоединяются к ним, выражая недовольство ситуацией.
Протесты начались более недели назад, охватив всю страну и вызвав перекрытие дорог и путей к пунктам пропуска. Эскалация конфликта связана с эмбарго на украинское зерно, которое ввела часть европейских стран.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?