Польские фермеры перекрыли движение грузовым автомобилям с военной техникой на границе с Украиной

Фуры с военной техникой для Украины находятся в пробке на границе с Польшей из-за блокады

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Фуры с военной техникой для Украины находятся в заторе на границе с Польшей из-за блокады, организованной польскими фермерами. Транспорт уже три дня стоит без движения.

Фото: https://i.pinimg.com

Транспорт не может проехать через пункты пропуска из-за действий фермеров. Фермеры усиливают свои протесты и готовятся полностью заблокировать границу с Украиной, а также ключевые транспортные узлы. Охотники также присоединяются к ним, выражая недовольство ситуацией.

Протесты начались более недели назад, охватив всю страну и вызвав перекрытие дорог и путей к пунктам пропуска. Эскалация конфликта связана с эмбарго на украинское зерно, которое ввела часть европейских стран.